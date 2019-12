Face au PSG, l'Amiens SC devra faire preuve de “courage“ et d'un ”sens profond du sacrifice”

Quatre rencontres en Ligue 1 : trois défaites, un nul et seulement deux buts inscrits. Les mauvaises langues avanceront que le match de samedi soir face au PSG est perdu d'avance. Mais il en faut plus pour abattre des Amiénois revigorés par leur victoire de mercredi contre le Stade rennais.

"Chaque centimètre va compter" "On ne fait pas le déplacement à Paris pour aller visiter la Tour Eiffel", assure d'entrée de jeu Moussa Konaté en conférence de presse. Le message est clair : au Parc des Princes, ce seront onze combattants déterminés qui entreront sur le terrain. Pas question de se laisser intimider par les Parisiens, bons premiers de Ligue 1 avec sept points d'avance sur le deuxième.



Mais pour aller décrocher cette victoire - un nul serait déjà pas mal - il va tout de même falloir mettre les bouchées doubles. "Chaque centimètre de sprint va compter dans l'équation finale, souligne Luka Elsner. Nous devons faire preuve de courage et d'un sens profond du sacrifice parce qu'il est évident qu'on va souffrir."

"Comme un boxeur dans les cordes" Ce samedi, en plus de Bodmer et de Jallet, déjà forfaits lors des précédentes rencontres, Kakuta et Guirassy sont incertains. C'est pourquoi l'entraîneur compte sur une organisation intelligente, centrée sur le collectif. "On sera un peu comme un boxeur dans les cordes, tente Luka Elsner en guise de comparaison, qui encaisse jusqu'au moment où s'ouvre une brèche inattendue."



Il faudra donc être solide en défense, mais aussi être capable de récupérer les ballons et enchaîner les passes dans les temps faibles du PSG pour souffler et pouvoir s'échapper. "Il n'y aura qu'une ou deux opportunités sérieuses par mi-temps, prévoit-il. Des moments où, si on joue à notre plein potentiel, les choses peuvent se faire." Le reste du temps, il faudra "résister" - le mot d'ordre de la rencontre - aux vagues successives d'attaques parisiennes.

Deux matchs consécutifs sans défaite Si le moral semble au beau fixe dans le vestiaire amiénois, c'est principalement en raison des deux derniers matchs : un nul face à Dijon (le concurrent direct) et une victoire en Coupe de la Ligue contre Rennes. "On a un bon groupe, une équipe qui veut grandir, souligne Moussa Konaté, et on va à Paris l'esprit léger."



Auteur des deux seuls buts inscrits contre le PSG en mai 2018, l'attaquant compte sur ses coéquipiers pour quitter la capitale avec trois points supplémentaires en poche. "C'est le genre de match que j'attends tous les week-end, poursuit-il. Que ce soit Paris ou Dijon, pour moi, c'est pareil."

Finir 2019 sur un exploit "Une victoire au Parc des Princes serait une grande fierté, conclut Luka Elsner. Pour les joueurs, pour l'équipe et pour le club." Une performance qui reste possible : cette saison, Paris a déjà été accroché deux fois. La première, à domicile, contre Reims et la seconde à Dijon. De quoi laisser un bel espoir aux joueurs de l'Amiens SC qui rêvent de clore l'année 2019 sur un exploit.



