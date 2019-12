Face à Dijon, l'Amiens SC veut renouer avec la victoire

Améliorer la situation

#ASCDFCO 🎙️ Elsner : "J’ai trouvé cette semaine différente dans les relations les uns avec les autres, l’atmosphère. Ça me donne de la confiance pour l’événement de demain. Il y a une volonté de trouver les ressorts pour améliorer la situation." pic.twitter.com/wO9KHqadK7 — Amiens SC (@AmiensSC) December 13, 2019

#ASCDFCO 🎙️ Gurtner : "On a hâte d’arriver au match parce qu'on se prépare bien depuis le début de la semaine. On est dans un état d’esprit positif." pic.twitter.com/NOQT6Qx1uQ — Amiens SC (@AmiensSC) December 13, 2019



Un combat rude et intense

Stéphane Jobard aimerait voir son équipe ouvrir le score, pour la première fois de la saison, à l'extérieur samedi !#ASCDFCO #DFCO pic.twitter.com/TTi0xY9mle — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) December 12, 2019

JOUR J #ASCDFCO ⚽️🔥



🆚 Dijon

🏟️ Stade Crédit Agricole la Licorne

⏱️ 20H



On compte sur vous 👊 pic.twitter.com/oMN0LWWD0N — Amiens SC (@AmiensSC) December 14, 2019

Il y a eu Rennes, puis Strasbourg, Montpellier et Monaco samedi dernier : quatre défaites consécutives qui ont trainé l'Amiens SC à la 17ème place du classement de Ligue 1, juste derrière Dijon que le club affrontera ce samedi à 20h au stade de la Licorne. Un "combat rude et intense" pour Luka Elsner, qui reste positif et compte sur le soutien du public amiénois.C'est une équipe sans Guirassy (atteint d'une mini-élongation), Bodmer (souffrant du dos), ni Jallet (absent pour cause de déchirure à la cuisse) mais avec Konaté et Mendoza qui s'élancera sur la pelouse du stade de la Licorne pour ce match important. "Après la défaite à Monaco, on s'est dit les choses dans l'intimité du vestiaire, assure Luka Elsner, et il y a une véritable volonté de trouver les ressorts nécessaires pour améliorer notre situation."Une situation inquiétante, mais pas désespérée. "On est dans une période difficile mais ces moments de ras-le-bol nous rendrons plus forts à l'avenir, souligne Régis Gurtner, gardien de but de l'ASC. Quel que soit le résultat, la saison ne s'arrêtera pas là et il ne faut pas que l'enjeu prenne le pas sur le jeu." Avec 16 points au compteur, les Samariens doivent néanmoins renouer avec la victoire pour rattraper Strasbourg, 15ème au classement avec 21 points.Alors certes, Luka Elsner reconnaît en Dijon une équipe "tenace", "capable de très bons moments", mais loin d'être impossible à battre. "On va mettre en œuvre toute notre énergie et notre enthousiasme pour provoquer ce brin de réussite qui nous fuit en ce moment", confirme Régis Gurtner. Fébrile sur coup de pied arrêté lors des dernières rencontres, Amiens compte bien sortir du cercle vicieux en s'appliquant dans la gestion des corners.Le capitaine, comme le coach se sont montrés impatients d'entamer ce match important et comptent sur le public amiénois pour transcender leurs joueurs. "Nos supporters sont une arme vraiment importante, conclut Luka Elsner, et on mettra l'intensité de jeu nécessaire pour que le public se reconnaisse et se lève dès la première seconde."