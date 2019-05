Face à Guingamp, Amiens obtient enfin son maintien en Ligue 1 !

Une fin de rencontre nerveuse

#ASCEAG Le public euphorique envahit le terrain!

Il aura fallu attendre la dernière journée pour qu'Amiens SC soit fixé sur son sort. Ce 24 mai, les Picards ont verrouillé leur 17e place en Ligue 1 grâce à leur victoire face à domicile face à Guingamp (2-1). L'ASC est donc sûr d'évoluer dans l'élite l'année prochaine !Après quelques minutes très encourageantes offensivement, le jeune attaquant amiénois récupère un tir d'Otero boxé par Caillard. Le portier costarmoricain n'a pas le temps de se relever que le ballon est dans ses filets (13', 1-0).Au retour de la pause,Malgré l'absence d'objectif pour ce match - leur relégation est actée depuis déjà plusieurs semaines - les Guingampais ne se sont jamais avoués battus.et le jeu s'accélère considérablement, notamment après l'entrée en jeu de Marcus Coco (59') et Nolan Roux (66').Mais les Amiénois, nerveux, tiennent le coup. Entré à la 70', Timité manque d'inscrire un nouveau but en contre-attaque (76') de même que Guirassy, gêné in extremis par le retour de Sorbon (83'). Mais le score n'évolue pas et les hommes de Christophe Pélissier assurent bien leur maintien en Ligue 1 !Le public, euphorique, rentre même sur le terrain pour fêter l'événement avec les joueurs. Au micro, l'un des vétarans amiénois, Prince Gouano, a donné rendez-vous aux supporters : "merci à tous ! On se voit en Ligue 1 l'année prochaine !"