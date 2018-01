Familles et professionnels en faveur du retour à la semaine des 4 jours à Amiens

En novembre dernier, la municipalité d'Amiens lançait une vaste campagne de consultation sur les nouveaux rythmes scolaires auprès des parents d'élèves et des directeurs des écoles de la ville.

80% des parents pour la semaine des 4 jours

Au total, 7518 questionnaires ont été envoyés aux parents dont les enfants sont scolarisés dans l'une de 82 écoles publiques d'Amiens. Seuls 33% ont été renvoyés auprès des services de la mairie.



Sur ce tiers de réponses, près de 80% sont en faveur du retour de la semaine des 4 jours. Les raisons invoquées en priorité sont la fatigue de l'enfant (74%) et l'organisation familiale (15%). 21% des parents ayant rempli le questionnaire sont plutôt favorable au maintien de la situation actuelle notamment pour le respect du rythme des enfants (57%).



La fatigue des enfants prise en compte

Tous les directeurs d'école ont également reçu le formulaire, soit 82 personnes. 75 ont répondu. 70 directeurs d'écoles se positionnent pour le retour à la semaine des 4 jours, soit 93% des répondants. Pour 41 d'entre eux, c'est la fatigue des enfants qui motive leur réponse et pour 9, c'est celle des équipes enseignantes et la dégradation des conditions de travail qui sont invoquées.



1 école s'est prononcée pour le maintien de la semaine des 4 jours et demi avec, pour raison invoquée, le fait que "les élèves sont beaucoup plus concentrés et réceptifs le mercredi matin que 4 x 45 mn en fin de journée".



Décision définitive en avril

Ces résultats seront présentés aux 82 conseil d'écoles réunissant parents d'élèves, enseignants et élus dans le courant de février. Ils rendront un avis consultatif sur le maintien ou non des rythmes scolaires actuels. Et ce sera lors du Conseil municipal d'avril qu'une décision définitive sera votée.



Si le retour à la semaine des 4 jours était officiellement adoptée, les horaires de écoles publiques d'Amiens seraient : 8h30/11h45-13h45/16h30. Les études surveillées continueraient à être organisées. Une réflexion sera par ailleurs engagée sur la place des accueils de loisirs et des activités jusqu'alors proposées dans le parcours scolaire des petits Amiénois.



Un retour à la semaine des 4 jours ferait passer le temps de classe des élèves français de 162 à 144 jours par an. Leur emploi du temps est actuellement le plus chargé d'Europe.