Fermeture de collèges dans la Somme : parents et professeurs interpellent Emmanuel Macron

Inquiétudes chez les opposants

Les actions à venir :

Mardi 19 juin : manifestation à Amiens à 17h derrière le Conseil départemental, rue Lamarck.

Mercredi 20 juin : opération collège mort à Domart-en-Ponthieu.

Jeudi 21 juin : manifestation devant le collège de Feuquières-en-Vimeu à 17h.

Samedi 23 juin : manifestation symbolique devant l'Hôtel de ville d'Amiens à 14h.

Mercredi 27 juin : manifestation devant le Conseil départemental lors du vote de la fermeture des collèges.

La réaction ne s'est pas fait attendre. Mercredi dernier, le président du Conseil départemental de la Somme, Laurent Saumon, annonçait la fermeture de trois collèges d'ici la rentrée 2019 : Guy Mareschal à Amiens, de Feuquières-en-Vimeu et de Domart-en-Ponthieu.Selon le Conseil départemental, les établissements actuels ne sont pas assez remplis, l'idée est donc de les fusionner pour éviter les places vacantes et favoriser la mixité sociale.Cependant, les élus de l'opposition, les parents d'élèves, les professeurs et personnels des établissements ne sont pas du même avis. Déplacer les élèves vers d'autres collèges n'améliorerait pas la qualité de leur accueil, bien au contraire.Dans une lettre adressée au président de la République, les élus, parents d'élèves et personnels du collège Val de Nièvre à Domart-en-Ponthieu, témoignent leurs inquiétudes."Face au manque d’écoute de Monsieur Somon, nous sollicitons de toute urgence, un rendez-vous afin que vous puissiez entendre nos inquiétudes et nous aider à sortir de cette situation", écrivent-ils.En marge de ce courrier, ils organisent des journées d'actions à commencer par une grève tournante des professeurs et personnels du collège de Dormart-en-Ponthieu à partir de ce mardi.