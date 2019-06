Festival de la BD d'Amiens : rencontre avec les 4 auteurs de Blake et Mortimer “Le dernier pharaon”

Planche de l'album Blake et Mortimer "Le dernier pharaon" paru le 29 mai 2019 / © France 3 Picardie

"Une histoire à la fois simple et complexe"

Thomas Gunzig scénariste de l'album de Blake et Mortimer "Le dernier pharaon". - France 3 Picardie

Un travail d'orfèvre

"Les apports de chacun sont complémentaires"

Jaco Van Dormael scénariste de l'album de Blake et Mortimer "Le dernier pharaon" - France 3 Picardie

"On a voulu que cette BD soit spéciale"

Laurent Durieux, coloriste de l'album de Blake et Mortimer "Le dernier pharaon" - France 3 Picardie

La dernière BD pour François Schuiten ?

Bruxelles, dans les années 80. Le palais de justice émet un rayonnement qui contraint la population à quitter la ville. Blake et Mortimer vont devoir intervenir. Voici l'intrigue de ce dernier album intitulé "Le dernier pharaon".Quatre ans furent nécessaires aux quatre auteurs pour finaliser le projet dans la lignée de son créateur Edgar P. Jacobs. "On ne savait pas trop comment s'y prendre au départ, mais je pense que l'on a tous réussi à tirer en nous notre part de Jacobs", confie François Schuiten.Défi relevé pour le dessinateur des Cités Obscures, qui a tenu à renouer avec le fantastique et la science-fiction tout en ancrant son histoire dans un décor bien réel. "Je pense que c'est une histoire à la fois suffisamment simple pour être lue d'une seule traite et suffisamment complexe pour que l'on puisse y revenir et trouver d'autre significations", estime le scénariste Thomas Gunzig.Au total, le scénario a été dessiné en un an et demi avec Jaco Van Dormael, réalisateur et metteur en scène récompensé notamment à Cannes et aux Césars pour "Toto le héros". François Schuiten a ensuite consacré deux ans aux dessins à l'encre de chine et Laurent Durieux un an à la couleur."La complexité ici, c'était de suivre la narration, la mise en scène et le récit, mais aussi, comme François a un dessin assez élaboré, avec du trait anglais, il fallait rendre son noir et blanc lisible et en faire quelque chose de nouveau", détaille Laurent Durieux.À l'occasion de la sortie de cet album, le dessinateur belge François Schuiten a confié vouloir arrêter la bande dessinée, éprouvé par ces quatre années de réalisation. "La bande dessinée, c'est une exigence terrible, ça vous dévore, cela demande d'aller vite et moi, je veux prendre le temps", a-t-il déclaré.Une prise de recul réfléchie pour le dessinateur, mais pas nécessairement définitive. "On ne peut jamais dire jamais, si je sens que j'ai une configuration comme celle que j'ai eu sur "Le dernier pharaon", avec les éditions Blake et Mortimer et Jaco, Thomas et Laurent, et bien, je pourrai repartir."