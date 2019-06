Festival Rockin'1000 : un batteur amiénois de 17 ans va jouer au Stade de France

Né à Amiens, Antoine Capel joue de la batterie depuis l'âge de 4 ans. / © M. Guerin

Une vidéo de candidature

News: is part of Paris setlist a masterpiece of French Rock: “Allumer le Feu” by Johnny Halliday.

Plus some Deep Purple and QUEEN

Tickets on https://t.co/tGGywCYVee#Rockin1000 pic.twitter.com/5Dbnl8GYlZ — Rockin'1000 (@rockin_1000) 14 avril 2019

Qu’est-ce que le phénomène Rockin 1000 ? Le concept est né en 2015 dans la ville de Cesena, en Italie. Fabio Zaffagnini, un habitant, fait le pari fou de réunir 1000 musiciens amateurs pour jouer Learn to Fly des Foo Fighters. L’objectif : attirer l’attention du groupe de rock et le persuader de se produire à Cesena. Pari fou, mais pari gagné, puisqu’avec 47 millions de vues, la vidéo convint rapidement les Foo Fighters d’organiser un concert. En 2016, la première édition du Festival Rockin 1000 propose un concert de reprises devant 13 000 spectateurs au stade de Cesena. En 2017 et 2018, le festival revient attirant jusqu’à 30 000 fans de rock lors de la dernière édition. En 2019, c’est la première fois que Rockin 1000 s’expatrie avec près de 55 000 personnes attendues au Stade de France. Une deuxième édition sera aussi organisée le 7 juillet à l’Aréna de Francfort, en Allemagne.

"À 4 ans, il tapait déjà sur des boîtes en plastique avec des cuillères en bois". Muriel Guérin se rappelle des débuts de son fils à la batterie. Tout petit, Antoine Capel était déjà attiré par le rythme et les percussions. "Pourtant, personne n’est musicien dans la famille", ajoute-t-elle.Une dizaine d’années plus tard, le jeune homme de 17 ans s’apprête à réaliser son rêve. Il a été sélectionné pour participer à Rockin'1000 , un concert de rock géant qui réunira 1000 musiciens au Stade de France le 29 juin prochain.Fin 2018, Muriel entend parler de ce concert et propose à son fils de participer. Avec un ami, Antoine réalise alors la vidéo de candidature, que vous pouvez visionner ci-dessous, et l’envoie aux organisateurs. En décembre dernier, il apprend qu’il est retenu. "Au début, je n’y croyais pas vraiment, reconnaît sa mère. Quand on regardait les profils des musiciens amateurs retenus, c’était surtout des adultes venus des 4 coins du monde qui jouaient déjà dans des groupes."Malgré son jeune âge, le talent d’Antoine semble avoir séduit les organisateurs. "C’est un vrai aboutissement pour lui, il a toujours rêvé de jouer de la batterie à un haut niveau. Je suis très fière de lui, j’espère qu’il se fera repérer", ajoute sa maman.Du 26 au 28 juin, le jeune homme participera aux répétitions générales, encadrées par le célèbre Philippe Manœuvre. À ses côtés, des centaines de chanteurs, guitaristes, batteurs et bassistes l’accompagneront sur la pelouse du Stade de France. Puis le 29 juin, le plus grand groupe de rock au monde reprendra les classiques du répertoire avec notamment Smoke on the Water de Deep Purple, Smells Like Teen Spirit de Nirvana ou encore We Will Rock You de Queen."Antoine n’est jamais allé au Stade de France donc il ne se rend pas compte qu’il va jouer devant 50 000 personnes. Mais il commence à stresser un petit peu", reconnaît Muriel Guérin. Depuis plusieurs semaines déjà, Antoine répète les titres grâce à des tutoriels en ligne envoyés par les organisateurs du concert. Etudiant en Bac Pro Système Electronique Numérique au lycée de Saint-Riquier, il espère poursuivre sa carrière dans le monde du spectacle.L’expérience Rockin 1000 sera déjà une belle entrée en matière !