Fête des voisins pour célébrer le bien vivre ensemble

Ce vendredi c'est la 19e édition de la fête des voisins. L'objectif est de rencontrer, d'échanger avec les familles et personnes que nous cotoyons au quotidien autour d'un plat ou d'un verre.Afin de préparer l'évènement, de nombreuses villes proposent des kits (affiches, flyers, ballons, tee-shirts, gobelets, nappes) et même des prêts de tables et de chaises.Quelle est l'origine de cette fête qui a pour credo la bienvaillance et le bien vivre ensemble ?Il s'agit d'une invention française, elle a été créée en 1999 à Paris par l'adjoint au maire du 17e arrondissement de Paris, Atanase Périfan. Cet événement est également appelé Immeubles en fête. La fête des voisins a généralement lieu le dernier vendredi du moi de mai. L'objectif est de rapprocher les gens, de lutter contre l'individualisme et la solitude dans les grandes villes.