COP 24 - L'usine de méthanisation d'Amiens alimentée par les feuilles mortes

La méthanisation a le vent en poupe

Traitement des déchets verts à Amiens

La transition énergétique est un enjeu vital pour les pays. Dans nos contrées dépourvues de carburants fossiles, la méthanisation apparaît comme une alternative pour générer du bio-gaz. C'est le cas dans des fermes, à la campagne, et aussi en ville, où les feuilles mortes sont recyclées.La moitié des feuilles mortes ramassées à Amiens Métropole sert à faire du composte, l'autre est dirigée vers l'usine de méthanisation d'Amiens Nord. Cette dernière traite 15 000 tonnes de déchets verts, 53 000 tonnes d'ordures ménagères d'Amiens Métropole par an. 10 000 tonnes de déchets ménagers d'Abbeville et de ses environs et 20 000 à 25 000 tonnes de déchets provenant des grandes surfaces et de l'agro-alimentaire.La chaleur issue de la méthanisation est transformée en vapeur envoyée ensuite soit vers l'usine Ajinomoto d'Amiens Nord ou à la station d'épuration d'Ambonne. Cela fait 20 ans que l'on traite les déchets à Amiens et l'arrivée des déchetteries a favorisé le développement de la méthanisation.