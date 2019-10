Les feuilles mortes sont revalorisées en énergie à Amiens

Dispositif de ramassage mis en place dès l'automne

Pour la ville d'Amiens, la chute des feuilles mortes n'est pas un casse-tête. Au contraire, cette masse sur le sol vaut de l'or. Elles vont prendre la direction de l'usine de méthanisation pour être transformés en énergie. Depuis 2014, Amiens valorise ses déchets verts dès l'automne, ce qui permet de fournir de l'électricité pour des milliers de foyers. Le traitement par méthanisation a pour but de valoriser au maximum les déchets tout en évitant la production de gaz à effet de serre.Si les arbres sont un atout important dans une ville, car ils participent à l'esthétique urbain et offrent ombre et fraîcheur en été. Quand ils perdent leurs feuilles, les villes sont contraintes pour des raisons de sécurité bien sûr de trouver des solutions. Amiens a un service de ramassage qui est mis en place dès le mois d'octobre. Une soixantaine de personnes qui travaillent durant 6 à 8 semaines.Le biogaz produit par la fermentation des déchets verts est transformé en électricité sur le réseau EDF.En France, aujourd'hui, la transformation des déchets verts pour la production d'électricité est encore marginale. Elle représente moins de 0.0004 % de la production d'électricté.