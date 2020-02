Finale de la Coupe de France de hockey : les Gothiques d'Amiens visent l'exploit !

Un doublé historique



Rouen, le PSG du hockey

Les Gothiques d'Amiens peuvent rentrer dans l'histoire ce dimanche 16 février en remportant un second titre consécutif en Coupe de France. L'an passé, les Amiénois ont créé l'exploit en devenant champions sur la glace de l'AccorHotels Arena de Paris face à Lyon. Les Gothiques n'avaient pas remporté de titre depuis 2004. Un soulagement pour le club et les supporters qui ont fêté cette grande victoire jusque sur le parvis de la mairie. Si Amiens parvient à conserver son titre ce dimanche 16 février, il deviendrait le 4e club à réussir cet enchaînement, après Chamonix, Grenoble et... Rouen ! Les Dragons, qui ont déjà privé les Gothiques d'une Coupe de France en 2015 à Marseille, ne comptent pas se laisser faire cette année."Lorsque l'on affronte Amiens en saison régulière, il ne faut pas perdre c'est sacré, alors là à Bercy pour une finale, je ne vous en parle même pas", confiait l'attaquant des Dragons Marc-André Tinel la semaine passée dans l'interview sport de Franceinfo.Beaucoup de monde aime faire la comparaison avec l'équipe de foot parisienne, à commencer par l'entraîneur amiénois Mario Richer. "C'est vrai c'est le PSG, c'est l'équipe glorieuse en France", nous confiait-il, il y a quelque jours.Avec 15 titres en Ligue Magnus et six en Coupe de France, le palmarès de Rouen confirme sa réputation. Cette saison, les Normands sont également 2e du championnat. Comme le sait l'entraîneur amiénois, il faudra se montrer irréprochable. "Il faut sortir le maximum de nos joueurs et faire le match parfait sinon on a aucune chance."