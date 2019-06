La foire de la Saint-Jean s'installe à Amiens

La fête foraine d'Amiens, que l'on appelle aussi foire de la Saint-Jean a lieu chaque été. Après plusieurs années d'installation sur les boulevards extérieurs, les forains accueillent désormais les visiteurs sur l'esplanade de la Hotoie. Cette fête foraine est l'une des plus vieille en France. Elle remonte au Moyen-Âge avec la relique de Saint-Jean Baptiste à la cathédrale d'Amiens.



Au fil des années, son emplacement a changé. D'abord autour de la cathédrale, puis place Longueville devant le cirque. Pour s'installer depuis 1989 à la Hotoie.



Elle attire chaque année plus de 400 000 visiteurs. Au total plus de 180 manèges et attractions sont proposés, dont plusieurs manèges à grande sensation!



Pour son 30e anniversaire, les forains ont préparé un programme d'animations avec des tours de manège offert, des journées à tarfi réduit, un show moto trial freestyle et un concert.



La foire de la Saint-Jean se déroule du 22 juin au 14 juillet 2019 . La foire est ouverte tous les jours de 12h à minuit en semaine et jusqu'à 1h du matin les vendredis, samedis et dimanches, sauf les 13 et 14 juillet jusqu’à 1h30. Elle sera inaugurée par les élus d'Amiens Métrople le 22 juin.