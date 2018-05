Foot US : les Spartiates d'Amiens retrouvent l'Elite !

Objectif enfin atteint

Ce fut, mais c'est désormais officiel : lesla saison prochaine. Long, car, depuis la saison 2013, qu'ils n'avaient plus eu l'occasion de goûter au plaisir de ce qui se fait de mieux dans la discipline en France. Un plaisir d'autant plus savoureux que leur dernier souvenir avant la descente était leLes. Vice-champion de D2 en 2014, à un match de la montée en 2016, de nouveau aux portes de l'Elite en 2017, alors qu'ils avaient clairement affiché leur objectif de retrouver les sommets du foot US. Malheureusement pour eux et encore une fois, les résultats n'étaient pas jusqu'au bout en corrélation avec l'ambition affichée.Des années de flirt avec l'Elite sans jamais pouvoir la conquérir. Une sorte de friendzone entre le club et le championnat peu comme Jorah Mormont avec Daenerys Targaryen dans Game of Thrones. Mais malgré les échecs a répétition, les triples champions de France (2004, 2010, 2012) vont continuer d'y croire.Et ils ont eu raison. Après une saison exemplaire, les hommes de Jean-Baptiste Gassies accèdent donc enfin à l'Elite, grâce à leur. Un match serré dans lequel les Amiénois ont fait la différence.