Football : l’Amiens SC écrasé par le Paris Saint-Germain

Malgré une bonne performance collective, les amiénois s’inclinent face aux parisiens. Les amiénois peuvent être fiers d’eux, même s’ils ne ramènent pas de points de Paris. Retour de la Ligue 1 Conforama samedi prochain à domicile, avec la réception de Nantes ! pic.twitter.com/8YkvzoLegv — Amiens SC (@AmiensSC) 20 octobre 2018

C’est ce qu’on appelle un échec cuisant. Lors de la 10ème journée de Ligue 1, l’Amiens SC s’est couché face au bulldozer parisien. A la mi-temps, les Picards faisaient encore bonne figure, n’ayant encaissé « que » deux buts (Marquinhos à la 12ème minute et Rabiot à la 42ème). Mais la rencontre a basculé en seconde période avec trois buts marqués coup sur coup par Draxler (80ème), Mbappé (82ème) et Diaby (87ème).Malgré quelques occasions et l'absence de joueurs vedettes comme Neymar ou Silva, les Picards n'ont rien pu faire face à l'ogre parisien. Le Paris SG, qui a déjà réussi le meilleur démarrage de l'histoire du championnat de France en remportant ses neuf premiers matches, a encore amélioré ce record en enchaînant un dixième succès.Les Picards auront une semaine pour se remettre du choc, avant d’affronter les Nantais à domicile lors de la 11ème journée de Ligue 1 le 27 octobre prochain.