L'Amiens SC toujours impuissant à l'extérieur

« On a pris un but sur un moment d'euphorie de Caen où ils nous ont pressé sur du jeu direct. On a fait trop d'erreurs techniques, en première période, c'était difficile sur le 3e match en une semaine ». Christophe Pélissier, entraîneur d'Amiens, accuse le coup. Après des ratés face à Strasbourg et Rennes cette semaine, les Picards ont concédé une cinquième défaite depuis le début de la saison en Ligue 1 au stade Michel d'Ornano de Caen.



A la quarantième minute, les Caenais ont pris l’avantage avec un penalty transformé par Ninga. Pendant le reste de la rencontre les Amiénois n’ont pas su imposer leur jeu, sans occasions ni audace. L’expulsion de Gnahoré à la 69ème minute a définitivement déséquilibré la rencontre. Déjà averti en première mi-temps, le milieu amiénois a écopé d'un second carton jaune pour faute. « En deuxième période, on a remis le pied sur le ballon mais l'expulsion de Gnahoré a changé nos plans pour la fin de match. C'est frustrant, reconnaît Pélissier. Avec les blessures et les suspensions, on avait un effectif très juste pour ce match. Je pense qu'on a aussi payé notre débauche d'énergie de mercredi contre Rennes. On n'a pas su profiter des moments de fébrilité de Caen.»



Avec cette défaite, l’Amiens SC occupe désormais la 16ème place du classement. Les Picards devront se reprendre avant leur rencontre avec Dijon au stade de la Licorne le 6 octobre prochain.