Deux joueurs de l'Amiens SC et un éducateur du RC Lens sanctionnés pour des paris sportifs

Le jeuneet son coéquipierqui évoluent au sein de l'Amiens Sc, font partie de la liste de trente joueurs et six éducateurs épinglés par la Ligue de football professionnel (LFP) pour non-respect de l'interdiction qui leur est faite de parier sur leur propre sport. Cette décision, annoncée mercredi, est la conséquence d'un croisement de fichiers sur la saison 2017/2018 par l'organisation, avec l'aide de l' Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL)."Il s’agit du huitième croisement de fichiers depuis la saison 2013/2014, précise la LFP dans son communiqué . Ces infractions sont commises alors même que, de concert, la LFP et l’UNFP [l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels, un syndicat, NDLR] mènent des campagnes de sensibilisation ou d’information auprès des clubs au quotidien."Martin Gneba, qui évolue comme milieu de terrain dans l'équipe de réserve, est donc suspendu pour un match ferme, deux matches avec sursis et récolte 1000 euros d'amende avec sursis. Le défenseur Mathieu Bodmer a quant à lui été sanctionné de trois matches de suspension avec sursis et de 500 € d'amende ferme.Un éducateur du RC Lens, Yoann Lachor, est également visé. Il devra verser 500 euros, assortis d'une amende avec sursis équivalente.