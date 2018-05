Football : les supporters d'Amiens déclarent leur flamme à Christophe Pélissier sur Twitter

Créons ensemble le hashtag #Pelissiernepartpas ! Tous ensemble pour que Pélissier reste avec nous à l’@AmiensSC #TeamASC #AmiensSC #ASC il faut faire du bruit avec je répète le hashtag #Pelissiernepartpas .. pour que le roi du club reste avec nous faisons du bruit pic.twitter.com/nNBZKFRoag — Jonathan (@Nanaldaar) 29 mai 2018

Les supporters d'Amiens aiment leur coach et lui font savoir. Depuis le 29 mai, le hashtag #Pelissiernepartpas lancé par un aficionado de l'ASC pour convaincre Christophe Pélissier de rester au club fleurit un peu partout sur le réseau social Twitter. En effet, le coach amiénois, originaire de Haute-Garonne, a un temps été annoncé sur le départ en direcion de Toulouse dans l'optique de remplacer Alain Casanova.

"L'histoire n'est pas finie"

Depuis ce premier tweet, plus de 1000 messages utilisant le hashtag ont été publiés en moins de 48 heures. C'est ainsi que défilent des messages tous aussi passionnés et dévoués les uns que les autres : "Tous ensemble pour que Pélissier reste avec nous à Amiens. Il faut faire du bruit avec, je répète le hashtag #Pelissiernepartpas... pour que le roi du club reste avec nous faisons du bruit".

Merci à tous continuez aussi demain je compte sur vous, nous comptons tous chacun.. #ensemblecontreledepartdePelissier #Pelissiernepartpas pic.twitter.com/miCbMFpHem — Jonathan (@Nanaldaar) 29 mai 2018

Ou bien "#Pelissiernepartpas parce qu'on t'aime, parce qu'on a vécu de si belles choses avec toi que l'aventure ne peut pas finir comme ça. Ici, c'est chez toi. Tu es de là-bas, peut-être, mais les Amiénois t'ont adopté. L'histoire n'est pas finie".

#Pelissiernepartpas parce qu'on t'aime, parce qu'on a vécu de si belle chose avec toi que l'aventure ne peut pas finir comme ça.



Ici t'es chez toi, t'es de là bas peut être mais les Amiénois t'ont adopté, l'histoire n'est pas finie #Amiens #AmiensSC #Pelissier @AmiensSC pic.twitter.com/KgSp0dCylB — Tchiot Jules AMIENS SC (@TchiotJules) 29 mai 2018

D'autres interpellent même l'entraîneur en lui disant qu'il a été "déifié" par le public, prêt à lui "laisser les clés [de l'équipe] à vie". Une confiance totale qui trouve son explication dans l'histoire vécue entre le club et Christophe Pélissier.



Parce que nous avons réussis ensemble, parce qu’Amiens t’a déifié, parce que nous sommes prêts à te laisser les clés à vie, parce que ta ne sera jamais aussi belle que la saison prochaine, parce qu’on ne réussi jamais lorsque notre cœur est concerné #Pelissierneparspas — Cédric Ki (@Cedric_AmiensSC) 29 mai 2018

2 montées successives et 1 mainten en L1

Une vague de soutien qui se comprend parfaitement. Arrivé en 2014, en remplacement de Samuel Michel, Christophe Pélissier reprend une équipe d'Amiens évoluant en National et qui a l'objectif de remonter en Ligue 2. Objectif que l'entraîneur rempli dès la saison 2015/2016, à peine deux ans après avoir pris les rennes du club. Le vent en poupe, l'entraîneur natif de Revel (Haut-Garonne) réussi l'extraordinaire performance d'amener le club en Ligue 1 l'année suivante (2016/2017) en allant chercher la 2eme place du championnat de L2. Lors de cette saison 2017/2018, le tacticien a rempli son contrat en dérochant une 13eme place. Un classement honorable pour l'ASC, plus petit budget de L1. Bilan : deux montées successives et un maintien dans l'élite.

SUPPORTEURS NOUS AVONS SÛREMENT GAGNÉ MERCI À TOUS POUR LE MERVEILLEUX MOUVEMENT QUE L’ON A FAIT ENSEMBLE #Pelissieravecnous #Pelissiernepartpas — Jonathan (@Nanaldaar) 30 mai 2018



Mercredi 30 mai, au lendemain du lancement du hashtag, Christophe Pélissier a pris la décision de rester à l'Amiens SC après avoir rencontré et discuté avec les dirigeants du Téfécé. Le club toulousain a finalement préféré garder Alain Casanova. Le coach de l'ASC, lui, n'a donc plus qu'à signer une prolongation de contrat.



Quelle place aura joué le mouvement de solidarité des twittos amiénois dans cette histoire ? La réponse est inconnue. Cependant, grâce à ce message sur les réseaux sociaux, une chose est sûre : l'amour des supporter envers l'entraîneur d'Amiens est réel et sincère.