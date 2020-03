Une forêt comestible à Amiens, un rêve en passe de devenir réalité

Où ?

Pourquoi et pour qui ?

Créer du lien

La forêt d'Aragone en quelques dates Février-novembre 2020 : collecte d'arbres ou autres végétaux

Avril et novembre 2020 : plantation de la forêt comestible

À partir d'avril 2020 : entretien de la forêt

De plus en plus de villes verdissent en plantant des arbres. L'association De la graine à l'assiette décide d'aller plus loin en plantant utile, c'est-à-dire en utilisant une majorité d'arbres fruitiers et de plantes qui se mangent afin de créer une forêt comestible.L'idée est venue d'une phrase de Robert Hart, pionnier de l'introduction des forêts comestibles en Occident : « Personne ne fertilise ou n’irrigue une forêt. La forêt est autonome. Si vous êtes capable de recréer une forêt nourricière alors votre principal effort sera d’en récolter les fruits ». Prenant ces mots au pied de la lettre, l'association relève le défi et trouve rapidement le futur emplacement du projet. La forêt comestible sera créée sur un terrain de l'association Les Terrasses des Bords de Somme , situé sur l'île d'Aragone à Amiens.Dans ce projet, l'association veut favoriser une alimentation saine et durable en permettant aux habitants de se nourrir autrement, de renouer avec la saisonnalité et de manger des produits bruts. Elle veut aussi lutter contre la précarité alimentaire et pour la protection de l'environnement. Chaque plantation sera pensée. Au final, la forêt comestible doit pouvoir s'autogérer.L'autre enjeu de cette expérience est la lutte contre l'isolement. La forêt est un lieu d'échange, elle favorise le lien social et la mixité sociale.Pour mener à bien l'expérimentation, l'association lance un appel à l'aide . "Tout le monde est le bienvenu, qu'il veuille planter, ramasser, cuisiner, partager, causer ou flâner" précise-t-elle sur sa page Facebook À terme, l'association espère initier et former une équipe capable d'initier des îlots nourriciers au sein d'autres villes de la région, à commencer par la métropole amiénoise.