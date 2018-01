Des formations originales à découvrir au Forum de l'étudiant à Amiens

Si vous êtes lycéen et que vous ne savez pas encore quel métier pourrait vous intéresser, le Forum du lycéen et de l'étudiant peut vous en proposer près de 250.Parmi elles, le. Une formation très professionnalisante qui n'existe qu'en France. Il n'y a pas d'équivalent en Europe. Peu de places et beaucoup de demandes mais l'assurance de trouver un travail.Direction "pôle innovation et recherche". Une école depropose aux étudiants d'exprimer leur passion à travers leur futur métier, comme nous l'explique son directeur : "On va utiliser l’image dans le serious game, dans les jeux vidéos, dans la 3D, notamment avec la réalité augmentée. Ce sont les nouveaux métiers qui arrivent avec tout ce qui est à travers les écrans, les nouveaux environnements immersifs liés à l’image".Un peu plus loin, c'est une enseignante qui vous fait découvrir le BTS des: "À partir d’un croquis de styliste, les jeunes apprennent à mettre au point un modèle qui va commencer par la conception du patronage. Ensuite ils vont apprendre à couper, à monter, à faire des choix pour avoir le modèle qui correspond à l’image qu’a voulue le styliste".Bien d'autres métiers sont représentés. Le salon est ouvert jusqu'à samedi.