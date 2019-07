Frédéric Mankowski, kiné amiénois plusieurs fois titré, rejoint le PSG

Le kiné le plus titré de France

La coupe du monde 98 en Picardie - 3/4

Il a gagné la Coupe du monde en 1998, la Coupe d'Europe en 2000 ou encore la Coupe d'Afrique des nations cette année avec l'Algérie. Frédéric Mankowski ajoute une nouvelle équipe à son CV : il intégrera le staff médical du Paris SG pour la saison à venir.Ses mains expertes se sont occupées des plus grands du football français, de Zidane à Thuram, comme d'illustres inconnus. "Un genou, ça reste un genou, confiait-il l'année dernière à notre caméra. Quand j'ai quelqu'un qui souffre devant moi, le challenge reste de réussir à le remettre sur pied le plus efficacement possible."Celui qui est passé par l'Amiens SC ou le RC Lens était engagé aux côtés de l'Algérie pendant la Coupe d'Afrique des nations. L'occasion d'écrire une ligne supplémentaire à son palmarès déjà impressionnant.Cette saison, il aura la chance de rencontrer les étoiles du Paris SG. Neymar, Cavani, Mbappé et autres stars internationales seront entre de bonnes mains.