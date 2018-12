Fusillade à Strasbourg : sécurité renforcée sur le marché de Noël d'Amiens

[#Strasbourg] Le niveau Urgence attentat, correspond au niveau le plus élevé du plan #VIGIPIRATE, il permet une vigilance et une protection maximum en cas de menace imminente d’un acte terroriste ou à la suite immédiate d’un attentat.

Sécurisation des sites accueillant du public

Suite à la fusillade qui a fait, selon un bilan provisoire, deux morts et 14 blessés à Strasbourg mardi soir, le plan vigipirate a été relevé au niveau urgence attentat sur l’ensemble du territoire national.À Amiens, la sécurité sera renforcée à compter de ce mercredi sur le marché de Noël."Il faut continuer à vivre et veiller à assurer au maximum la sécurité de nos concitoyens, c'est ce à quoi je m'applique", a déclaré la maire d'Amiens Brigitte Fouré.En général, une quarantaine d'hommes assure la sécurité du site : une patrouille de policiers municipaux, deux patrouilles de policiers nationaux dont la BAC, et des militaires de l'opération sentinelle.En renfort, les CRS qui devaient encadrer les manifestations des lycéens seront mobilisés aussi sur le marché de Noël."Des dispositions réglementaires ont été prises par le préfet pour nous permettre de sécuriser et contrôler de manière plus fréquente les sacs et de faire des contrôles d'identité" a précisé le commissaire David Preud'homme, interrogé sur notre antenne."La surveillance ne sera pas déployée uniquement sur le marché de Noël mais également sur tous les centres commerciaux de la ville, la gare et les sites qui sont susceptibles d'accueillir du public", ajoute le directeur départemental de la sécurité publique de la Somme.