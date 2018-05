Fusion des rectorats : Brigitte Fouré et Alain Gest demandent à être reçus à l'Elysée

Dans un rapport remis au ministre de l’Education nationale et à lamMinistre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation portant sur la réorganisation territoriale des services déconcentrés, les auteurs de celui-ci préconisent le passage de treize régions académiques à treize rectorats purs et simples sur le territoire de la République, correspondant au contour des nouvelles régions françaises.



Ainsi, dans les Hauts-de-France, les académies de Lille et d’Amiens se verraient fusionnées au sein d’une seule entité.



Brigitte Fouré et Alain Gest demandent à être reçus à l'Elysée et déclarent dans un communiqué, que si une telle réforme devait voir le jour, l’Etat n’aurait d’autre choix que de choisir Amiens pour siège du nouveau rectora