Fusion des rectorats : Brigitte Fouré et Alain Gest reçus ce jeudi par le ministre de l'Éducation

Le rapport avait mis le feu aux poudres. Remis en mai dernier au ministre de l’Éducation nationale, il préconiseConséquence : les rectorats de Lille et d’Amiens pourraient fusionner en une seule entité.Dès la parution du rapport, les élus de la région Hauts-de-France se sont opposés à cette préconisation. Depuis mai dernier, Brigitte Fouré, maire d’Amiens, et Alain Gest, président d’Amiens Métropole, demandent à être reçus par l’Élysée. Ils militent pour qu’, ne soit pas lésée par cette réforme.Après cinq mois d’attente, les deux élus accompagnés de leurs chefs de cabinet ont été reçu par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Un entretien qui a duré environ une heure et qui a satisfait Mme Fouré dans l'ensemble.. Nous sommes d'accord sur le fait que les villes qui ont perdu leur statut de capitales régionales ne doivent pas sortir perdantes de cette réforme."D'après l'édile,affirmant que quoi qu'il advienne, desIl n'y auraitpour les membres de l'éducation nationale, quelle que soit la décision prise.Brigitte Fouré se félicite de cet entretien avec un ministre qui "connaît bien notre territoire". M. Blanquer a par ailleurs proposé dequi dépendent désormais de son ministère, à Amiens en 2020. Une délocalisation temporaire et symbolique pour la future capitale européenne de la jeunesse