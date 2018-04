Les gendarmes amiénois agressés en Corse ont été visés pour leur “origine nationale”

Mickaël Mondoloni, l'un des jeunes impliqués dans cette rixe devant un bar d'Ajaccio, a été mis en examen pour "violence en réunion mais aussi pour violence en raison de la qualité de gendarmes des victimes, connue des agresseurs, et violence, l'agression ayant été accompagnée ddes personnes visées", a précisé le procureur de la République d'Ajaccio, Eric Bouillard., a précisé le procureur d'Ajaccio, sans plus de détail.Deux des trois gendarmes, venus d'Amiens et hors service au moment des faits, avaient été hospitalisés à l'issue de l'agression, qui a eu lieu vers 01h30 du matin vendredi, à l'extérieur du bar-brasserie Globo, dans le centre-ville d'Ajaccio.Selon Corse-Matin, Mickaël Mondoloni aurait été reconnu à l'hôpital par les deux gendarmes, alors qu'il venait lui même se faire soigner d'une blessure à l'épaule.