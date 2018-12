Gilets jaunes : à Amiens, les rassemblements sont interdits ce week-end par la Préfecture

la vente à emporter, la détention et la consommation sur la voie publique de boissons alcoolisées du 3ème au 5ème groupes sont interdites du vendredi 28 décembre 2018 à 17 h jusqu’au 2 janvier 2019 à 8h;

la vente, l’achat, la distribution et le transport de carburants et d’acide chlorhydrique dans tout récipient transportable, sauf nécessité justifiée par le client ne sont pas autorisés du vendredi 28 décembre 2018 à 17 h jusqu’au mercredi 2 janvier 2019 à 20h;

la vente, le transport et l’utilisation de pétards et de feux d'artifice sont interdits du vendredi 28 décembre 2018 à 17 h jusqu’au mercredi 2 janvier 2019 à 20h.

Le communiqué ne le dit pas clairement mais c'est bien à l'adresse des Gilets jaunes que cet arrêté a été pris : le préfet de la Somme interdit "tout type de manifestation et d’attroupement sur la voie publique aux abords et en centre ville d’Amiens" à partir de ce vendredi 28 décembre 20h et jusqu'au mercredi 2 janvier 8h. Les parkings de La Hotoie et du Cirque Jules Verne sont également concernés.Une mesure de police administrative prise afin d’éviter que ne se reproduisent les incidents du samedi 22 décembre dernier : une manifestation des Gilets jaunes avait dégénéré dans le centre-ville d'Amiens provoqué des incidents et en centre ville d’Amiens. D'autres mesures de police administrative ont été prises :Selon la mairie d'Amiens, la préfecture aurait également demandé à ce que le mobilier urbain soit enlevé dans une zone allant de la gare à la Maison de la culture en passant par le Mail