Gilets jaunes : autorisée par la préfecture, une manifestation prévue à Amiens ce 22 décembre

"On n'est plus qu'une grosse vingtaine aujourd'hui. La majorité des autres sont partis pour Amiens," confie Guillaume, Gilet jaune mobilisé à Abbeville depuis la mi-novembre. Pour le 6e samedi consécutif de manifestation ce 22 décembre, nombre de ses camarades, habitués à distribuer avec lui des tracts aux automobilistes sur le rond-point de l'Oiseau, ont décidé de rejoindre la marche prévue à la ville-préfecture de la Somme, prévue à 14 heures.



Le cortège part de l'esplanade de la gare d'Amiens et descendra le boulevard Alsace-Lorraine jusqu'à la Somme, pour ensuite longer la rivière et gagner la rue Vanmarck et la place Vogel. Arrivés à la maison de la Culture par le boulevard du Général-Leclerc, le cortège marquera une pause de quelques minutes, avant de rejoindre la gare par le mail Albert-Ier et le boulevard de Belfort. Pour la première fois, les Gilets jaunes manifestent avec l'autorisation préfectorale. Des heurts à Glisy Tôt dans la matinée, les pompiers sont intervenus pour éteindre des feux de palettes sur deux ronds-points à Glisy (Somme). Les CRS ont dû intervenir, notamment en employant des gaz lacrymogènes, pour disperser les manifestants.