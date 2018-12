Gilets jaunes : cinq hommes jugés en comparution immédiate à Amiens

Trois jours après l'"acte VII" des "gilets jaunes", cinq hommes étaient présentés ce lundi en comparution immédiate au palais de justice d'Amiens. Ils avaient été interpellés dans le cadre de la manifestation de samedi dans la capitale picarde, qui s'est tenue malgré un arrêté préfectoral interdisant tout rassemblement jusqu'au 2 janvier. Trois d'entre eux ont écopé de quatre mois de prison avec sursis, rapporte France Bleu . Un quatrième devra s'acquitter d'une amende de 500 euros pour outrage, tandis que le dernier a été relaxé.Un bilan communiqué samedi soir par le parquet d'Amiens faisait état de 17 interpellations dans le cadre de la manifestation. Celle-ci avait été ponctuée de violences et de dommages infligés au mobilier urbain. Entre les forces de l'ordre et certains manifestants, la tension était montée dès l'après-midi, jets de cailloux d'un côté, gaz lacrymogènes et lances à eau de l'autre. Dimanche, la maire,, confirmait avoir porté plainte, "par principe". "Ce n'est pas normal de laisser le contribuable amiénois supporter des dégradations commises par des gens volontairement", développait-elle.