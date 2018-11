“Gilets Jaunes” : un manifestant renversé par une voiture à Longueau

Samedi 17 novembre, un "Gilet Jaune" a été grièvement blessé par un automobiliste au niveau du rond-point entre Longueau et Glisy. Vers 20h30, le conducteur aurait tenté de forcer le barrage malgré la résistance des manifestants. Grièvement blessé, la victime a été transportée au CHU d’Amiens mais ses jours ne sont pas en danger.Le conducteur, choqué, a également été pris en charge par les secours. Le passager du véhicule aurait été frappé par les manifestants. Il a également été transporté à l’hôpital. Selon nos confrères de France Bleu Picardie , les deux occupants du véhicule seraient salariés du magasin Leroy Merlin situé à hauteur du rond-point.Plus tôt dans la journée, un autre manifestant avait également été blessé dans la région. La victime a été renversée à Arras dans des conditions similaires. Selon le dernier bilan du ministère de l'intérieur, la mobilisation des "Gilets Jaunes" a entraîné des accidents faisant un mort et plus de 200 blessés en France.