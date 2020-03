Gilets jaunes : 300 personnes manifestent à Amiens contre l'usage du 49.3 pour la réforme des retraites

Manifestation de l'appel national des gilets jaunes sur Amiens demain à la citadelle rejoint par les étudiants venez nombreux et partagez l'info pic.twitter.com/qu7Jp4dJ5v — KayakVolant (@ElieScaglia) March 6, 2020

Certains commerces du centre-ville d'Amiens ont préféré fermer, en prévision de la manifestation de gilets jaunes du 7 mars. / © Laurent Pénichou / TV

Une heure à peine après avoir annoncé l'annulation les événements de plus de 5 000 personnes dans toute la France en raison de l'épidémie de coronavirus Coivd-19 à partir du 1er mars, le Premier ministre a annoncé le recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constituion pour faire passer en première lecture à l'Assemblée nationale le projet de loi sur les retraites.Une annonce qui n'est pas passé inaperçue dans l'opposition. La droite comme la gauche ont chacune déposé une motion de censure -qui a été rejetée- et le député de la Somme François Ruffin a même appelé le Président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale. Dans le même temps, des manifestations de gilets jaunes ont été annoncés un peu partout en France et notamment à Amiens.Quelque 300 personnes ont répondu à l'appel et sont rassemblés dans le calme. Un important dispositif policier avait été déployé dans les rues de la capitale picarde dés ce matin pour éviter les débordements. La CCI avait conseillé aux commerçants de ne pas ouvrir aujourd'hui pour éviter des dégradations. Certains ont suivi la recommandation.L'université de Picardie-Jules Verne a quant à elle annoncé que les sites universitaires du centre-ville seraient fermés toute la journée.