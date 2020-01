Gothiques d'Amiens : défaite aux tirs au but face à Rouen

😈1-2tab🐲



Le derby pour les @DragonsdeRouen !



Rouen s'impose contre @LesGothiques à l'issue de la séance de tirs aux buts...



Les deux équipes se retrouveront en Finale de Coupe de France le 16 février prochain 🔥 #SLMHockey #RDVle16 pic.twitter.com/5V0GZEAIvN — Synerglace Ligue Magnus (@LigueMagnus) January 17, 2020

Le classement au soir de la 35ème journée de #SLMHockey ⤵️ pic.twitter.com/5tfHvOrpfW — Synerglace Ligue Magnus (@LigueMagnus) January 17, 2020

Cinq secondes : il s'en est fallu de peu que les Gothiques l’emportent ce vendredi 17 janvier, lors d’un derby des plaines très attendu. Sur la glace du Coliseum s’est tenu un match très intense pour le compte de la 35ème journée de Ligue Magnus, conclu par une victoire de Rouen aux tirs aux buts, 2 à 1.Les hommes de Mario Richer ont pourtant disputé un match enlevé. Citons un but en supériorité numérique en fin de premier tiers par Philippe Halley (14’50), un autre refusé en seconde, un penalty manqué de Rudy Matima en dernière période. "On s’améliore, assure l’entraîneur. On a des joueurs qui sont prêts à payer le prix pour s’améliorer. Ce soir, ça a été le cas."Alors qu’Amiens mène 1 à 0 contre les Dragons, l’ancien Amiénois Bastien Maïa parvient à égaliser en toute fin de rencontre, qui se poursuivra donc en prolongation. "On est un petit peu sous le choc évidemment, relate Philippe Halley, attaquant des Gothiques. Il restait cinq secondes, on pensait peut-être qu’on l’avait. On avait bien joué."C'est finalement aux tirs aux buts que les deux équipes se sont départagées. A la cinquième tentative, Marc-André Thinel permet aux Rouennais de l’emporter. "C’était un match à six points ce soir, regrette Thomas Suire, attaquant amiénois. Et c’était un derby, avec la foule, tout ça. C’était vraiment un gros match. Ça n’a pas tourné en notre faveur alors qu’on a fait un très bon match de hockey."Au classement, Rouen se retrouve désormais à deux points de la troisième place des Amiénois. Après cette anticipation sur la future affiche de la finale de la Coupe de France, les Gothiques se préparent à un nouveau match important. Ce sera mardi face aux Ducs d’Angers, seconds de la Ligue Magnus.