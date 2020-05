Un graffeur amiénois choisit le conte pour initier les enfants au street art

Créer son univers

Cagnotte en ligne

Quand un fan de Tolkien rencontre la culture hip-hop, ça donne Juan Spray. De son vrai nom, Juan Molina, ce graffeur amiénois a été bercé par les univers fantastiques. Il a donc décidé de faire se rencontrer ces deux mondes, dans "Les Contes de Spray Love Island", le premier conte pour enfants sur l'univers du graffiti.Juan Molina s'est lancé dans l'illustration il y a 15 ans, et dans le graffiti il y a 8 ans. "J'avais envie de créer mon propre univers, alors l'année dernière, j'ai créé mon personnage : Sprayito", raconte Juan Molina.Mi-lutin, mi-bombe de peinture, Sprayito, raconte aux enfants l'univers du graffiti et de la culture qui l'entoure, le hip-hop. "Le but c'est de prendre les codes traditionnels du conte pour enfant et de les mixer avec la culture urbaine", détaille-t-il.Alors, avec l'écrivain Arnaud Randon, ils se sont lancés dans cette aventure. Pour financer l'édition et l'impression du conte, une cagnotte en ligne a été lancée . Le livre doit sortir le 15 juillet 2020. 250 exemplaires sont prévus pour le lancement. Il sera également disponible au format eBook.