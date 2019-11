Les griffons du Musée de Picardie vont reprendre leur place dans le jardin

Premier musée édifié en France

Après leur restauration dans les ateliers Tollis, les deux griffons du Musée de Picardie vont retrouver leur place dans le jardin, le 12 novembre prochain.La société Comlev va réaliser leur grutage depuis l'allée centrale de la cour côté rue de la République. Les deux griffons ont été repeints couleur pierre, comme lors de leur installation au XIXe siècle. Couronnant chacun des deux bassins, ils vont reprendre leur fonction décorative, mais également leur fonction pratique en étant raccordés au système de fontainerie remis en fonctionnement.Le Musée de Picardie est l'un des premiers musées de France construit entre 1855 et 1867 hors de Paris, à l’initiative de la Société des Antiquaires de Picardie et avec le soutien de Napoléon III.Classé Monument historique en 2012, le musée d’Amiens réunit des collections éclectiques : archéologiques : depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque gallo-romaine, en passant par l’Antiquité grecque et égyptienne, des œuvres médiévales, des collections Beaux-Arts : peintures, sculptures et dessins du XVIe au XIXe siècle, de l’art moderne et contemporain : peintures, sculptures, photographies et installations.Le coût de cette rénovation et agrandissement s'élève à 26 0000 000 € TTC, avec des participations de l'Éat, de la Région, du Département et d'Amiens Métropole : 16,7% État, 21,8% Région, 11,5% Département et 50% Amiens Métropole.