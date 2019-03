METEO - Grosses perturbations sur la ligne SNCF Amiens/Paris

🔴 7h10 La circulation vient tout juste de reprendre entre Laon et Tergnier mais elle reste interrompue sur:



Amiens ↔ Breteuil et Beauvais ↔ Creil



Nous restons à votre disposition https://t.co/suRl8DwqvK — TER Hauts-De-France (@TERHDF) 4 mars 2019

Le problème n'est pas encore résolu à Creil mais cela n'empêche pas votre train d'avancer jusqu'à Compiègne tant qu'il n'est pas gêné par un autre train devant lui. — TER Hauts-De-France (@TERHDF) 4 mars 2019

Un câble électrique a été arraché à Remiencourt dans la Somme. Il est tombé sur une caténaire SNCF causant des perturbations sur la ligne Amiens/Paris au niveau de Breteuil dans l'Oise. Si la circulation est toujours possible entre Breteuil et Paris, elle est totalement interrompue entre Amiens et Breteuil. Difficile donc ce matin de se rendre dans la Capitale.Des perturbations ont également empêché la circulation des trains entre Laon et Tergnier dans l'Aisne mais elle a repris peu avant 8h ce matin. En revanche, elle est toujours compliquée entre Amiens et Tergnier.Un problème électrique a également été signalé à Creil dans l'Oise. Les trains ne vont pas plus loin que Compiègne :Si le câble a été raccordé par Enedis, reste à la SNCF à réparer la caténaire. Des déviations sont mises en place pour éviter de trop grosses perturbations mais le retour à la normale est prévu dans l'après-midi.Cette nuit, un front secondaire de la tempête Freya qui souffle actuellement sur les îles britanniques a entraîné de fortes rafales de vent sur les Hauts-de-France. Météo France a placé la région en vigilance orange aux vents violents jusqu'à 18h ce lundi.