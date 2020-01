Le groupe amiénois The Rabeats préparent trois concerts à Liverpool, ville natale des Beatles

Ces Amiénois reprennent depuis 20 ans le répertoire des Beatles. Pour ouvrir leur tournée anniversaire, les Rabeats s'offrent trois concerts à la Cavern, club de Liverpool (Royaume-Uni) célèbre pour avoir fait connaître le groupe britannique à ses débuts. Ils s'y produiront les 7, 8 et 9 janvier 2020.Les Rabeats se sont formés en 1999 dans la capitale picarde, le quatuor rassemble quatre copains connus sous les surnoms Sly, Dip, Flamm et Marcello. Désormais membres du plus connu des Tribute band français, ils redonnent vie sur scène aux Fab four sans pour autant tomber dans la stricte imitation et s'attribuer chacun le rôle de Paul, John, George ou Ringo.France 3 Picardie sera présent ce 7 janvier dans la cité anglaise pour suivre le concert inaugural du groupe picard.Le groupe poursuivra sa tournée des 20 ans, intitulée Le Best of The Beatles, par une date à l'Olympia à Paris les 17 et 18 janvier 2020 avant d'écumer les Zeniths de Lille le 24 janvier et d'Amiens le 18 décembre.