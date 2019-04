Un groupe d'Amiénois vient en aide aux sans-abri

S'engager face à l'indifférence générale

"L'idéal serait de distribuer des kits."

Un groupe d'entraide a vu le jour à Amiens, pour venir en aide aux personnes qui sont dans la rue, l'objectif est de collecter des vêtements, des couvertures, des produits d'hygiène et de la nourriture pour faciliter leur vie dans la rue. Louiza, une jeune femme de 22 ans, est à l'origine du groupe SOS SDF AMIENS. Au mois de décembre dernier, avec une vingtaine de personnes, Louiza s'est portée volontaire pour animer la page Facebook. " J'ai appris qu'un groupe de personnes voulaient venir en aide aux sans-abri, je voulais en faire partie, mais au final nous n'étions plus que deux, on a essayé d'en parler autour de nous. Aujourd'hui sur Facebook nous sommes 100 et pour les maraudes cela peut aller de deux à une dizaine de personnes". Ces bénévoles ne se connaissent pas, tous les profils sont représentés, étudiants, salariés, jeunes et moins jeunes se retrouvent pour apporter un peu de chaleur aux sans-abri.C'est en s'engageant chacun à son échelle que les choses peuvent changer, et ça Louiza et les personnes bénévoles de SOS SDF AMIENS l'ont bien compris. Une initiative bienveillante qui a pour but de briser l’isolement des personnes sans domicile fixe. " Lors de nos maraudes, nous faisons connaissance avec les sans-abri. On leur demande leur prénom et on fait une liste des choses dont ils ont besoin. Ensuite, on publie cette liste sur notre page Facebook". Tous les dons sont les bienvenus, SOS SDF AMIENS est en relation avec un autre groupe, "Les Robin.e.s des bennes" , qui lutte contre le gaspillage alimentaire à Amiens.Pour Louiza, l'idéal est de distribuer des kits avec des produits de première nécessité et d'hygiène comme par exemple une brosse à dents, du papier toilette, des rasoirs, des bougies, des sous-vêtements, etc. On aimerait aussi collecter des douches solaires. Si vous souhaitez faire un don au groupe de Louiza voici le lien de leur page Facebook SOS SDF AMIENS