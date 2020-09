Hallencourt : l'homme accusé du meurtre de son ex-petite amie retrouvé pendu dans sa cellule

Plus de 200 personnes étaient présentes à Vignacourt pour rendre hommage à la victime le 5 août dernier.

Plus de 200 personnes étaient présentes à Vignacourt pour rendre hommage à la victime le 5 août dernier.

56e féminicide de l'année ?

Mercredi 29 juillet, à Hallencourt (80), une femme de 19 ans a été tuée par son compagnon.

C’est le 56ème féminicide depuis le début de l’année. @EmmanuelMacron agissez, ce décompte est insupportable.

Source: @feminicidesfr https://t.co/YPkpwhgZpp#NeLesOublionsPas pic.twitter.com/RfviIDXOv0 — #NousToutes (@NousToutesOrg) July 29, 2020

L'accusé s'était présenté aux alentours de 8h30 mercredi 29 juillet à la gendarmerie d’Hallencourt, une commune de l’ouest de la Somme située non loin d’Abbeville. Il avait annoncé dans un premier temps qu’une femme décédée, se trouvait sur la banquette arrière d’un véhicule garé à proximité de la gendarmerie, avant d'avouer qu'il s'agissait de son ex-petite amie.Lors de sa garde vue fin juillet, cet ancien gendarme avait "reconnu avoir porté des coups" à sa compagne mais nié "toute intention de tuer", avait rapporté le parquet d'Amiens. Il avait été mis en examen et écroué. Le parquet de Beauvais a ouvert une enquête pour déterminer les causes du décès de l'accusé.La jeune femme aurait succombé après avoir reçu plusieurs coups portés avec un objet contendant. Il s'agissait alors potentiellement du 56e féminicide recensé depuis le début de l'année par l'association Nous toutes.