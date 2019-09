Handball : l'Équipe de France féminine jouera à Amiens le 25 septembre contre la Turquie

Les Bleues feront leur rentrée à Amiens ! Ce 25 septembre, l'équipe de France féminine affrontera la sélection nationale turque à Amiens, dans le cadre des qualifications pour le championnat d'Europe de handball 2020. Le coup d'envoi sera donné au coliseum à 20 heures.Vainqueures lors de la précédente édition organisée en France en 2018, les Bleues remettront leur titre en jeu lors de la compétition de 2020, organisée du 3 au 20 décembre conjointement par la Norvège et le Danemark, nations les plus titrées avec respectivement 6 et 3 sacres européens. Outre les Turques, le groupe des Françaises comprend l'Islande et la Croatie.►Pratique : site de la billeterie