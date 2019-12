Hauts-de-France : cancer de la prostate, faites-vous dépister

Le dépistage commence par une prise de sang

Un cancer asymptomatique

Autre traitement, la chirurgie

Le cancer dans les HDF en quelques chiffres Selon une étude publiée le 23 janvier 2019 par Santé publique France et ses partenaires, la région Hauts-de-France est la plus impactée par le cancer : 32 661 nouveaux cas de cancers par an

15 150 décès par an

Soit la première pathologie 1er rang chez les hommes et la seconde chez les femmes en termes d'incidence

Première cause de mortalité Les localisations cancéreuses les plus fréquentes sont : Homme : prostate, poumon, colorectum

Femme : sein, colorectum, poumon. (source : ligue-cancer.net)

Après octobre rose, mois dédié au premier cancer féminin à savoir le cancer du sein, le mois de novembre, dit Movember , est consacré à la lutte contre le cancer de la prostate , le premier cancer masculin.Sur 18 133 cancers développés chez les hommes, on dénombre 4 405 cas de cancer de la prostate dans la région Hauts-de-France. D'où l'intérêt de le détecter via un dépistage qui n'est pourtant pas systématique.C'est au médecin traitant de le prescrire et cela concerne les hommes entre 50 et 75 ans.Se faire dépister n'est pas si compliqué. "Il y a deux choses essentielles pour le dépistage du cancer de la prostate, explique le Dr Philippe De Sousa, chef du service urologie au CHU d'Amiens, c'est le PSA qui est une simple prise de sang et le toucher rectal. On ne peut pas s'abstenir du toucher rectal parce qu'il va nous donner des informations sur la forme, la taille de la prostate qui sont à mettre en lumière avec le taux de PSA".La prostate est une petite glande sexuelle située au coeur des appareils urinaire et génital de l'homme, juste sous la vessie. Son rôle est de produire une petite partie des sécrétions qui, avec les spermatozoïdes, constituent le sperme.Le cancer se développe essentiellement dans la zone périphérique de la prostate. C'est pour cette raison qu'il donne peu de signes fonctionnels urinaires. Le plus souvent, aucun signe physique ne permet de le déceler. Certains troubles se manifestent en particulier à un stade avancé.Le dépistage seul ne permet pas non plus d'affirmer qu'il y a cancer. Pour aller plus loin, un IRM est réalisé afin de révéler d'éventuelles zones suspectes, suivi d'une biopsie, qui donnera une réponse encore plus précise."Tout l’intérêt va être d’évaluer l’agressivité du cancer. (...) Grâce à ces biopsies, on a des éléments qui nous permettent de classer l’agressivité du cancer et un traitement qui ira de la simple surveillance à un traitement curatif comme de la chirurgie ou de la radiothérapie".Il est possible de vivre sans prostate après un certain âge mais pour la conserver, il faut passer par un acte chirurgical, un acte minutieux qui se développe actuellement pour la continence.S'il est détecté suffisamment tôt, le cancer de la prostate se guérit très bien dans 94% des cas. Tous ne sont pas traités. 20% sont juste surveillés car ils n'évolueront quasiment jamais.