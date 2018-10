Les hélicos de La Carte aux Trésors se sont posés à Glisy

La Carte aux Trésors, version 2018

© O Bounaud

La Chasse aux Trésors, les années 80

Il fallait avoir l'oeil ce dimanche pour les apercevoir. Les hélicoptères de l'emblématique jeu télévisé La Carte aux Trésors ont été aperçus à la mi-journée, posés sur l' aérodrome de Glisy , près d'Amiens.La région serait donc le décor d'un nouveau numéro.Cela reste au conditionnel car les séquences se tournent en toute discrétion.Jeudi 11 octobre, l'épreuve se déroulait dans le Val de Loire, à Amboise plus exactement, comme on pouvait le voir sur le compte Facebook de l'office de tourisme.Selon la règle du jeu définie sur le site de Francetv, deux concurrents s'affrontent dans une course d'orientation au coeur d'une région française. Leur objectif : résoudre des énigmes pour trouver la "rose des vents" qui leur permettra d'accéder au trésor, synonyme de victoire et d'un gain de 5000 euros.Toutes les épreuves sont liées à la culture, la géographie, l'histoire ou les traditions de ce territoire, afin de découvrir les richesses du patrimoine local.Pour se déplacer, les concurrents ont chacun à leur disposition un hélicoptère. Une fois à terre, ils doivent compter sur les habitants pour les aider à progresser au plus vite.Cette nouvelle formule est présentée par Cyril Féraud, qui animait sur cette même chaîne, Slam.Les téléspectateurs se souviennent de sa combinaison rouge. Philippe de Dieuleveult était alors l'aventurier de l'émission La Chasse aux Trésors. Rebaptisée en 1996 La Carte aux Trésors, c'est Sylvain Augier puis Nathalie Simon qui ont présenté successivement le jeu télévisé avant de disparaître des écrans pendant 9 ans.Le 25 avril 2018, La Carte aux Trésors, nouvelle version a diffusé un premier épisode, tourné dans la région de Montpellier.