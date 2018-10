Une canne longue de 13 mètres

La hi-tech s'invite au Salon international de la pêche au coup d'Amiens

Intervenants : Benoît Marmillod, représentant de la société "Deeper"; Fabrice Fleury, passionné de pêche au coup; Jean-François Darnet, organisateur du 1er Salon International des pêches au coup.C'est une drôle de boule noire que l'on accroche à sa canne à pêche et que l'on jette à l'eau. Avec une portée de 100 mètres, cet écho sondeur, couplé à une application mobile, cartographie en temps réel le fond d'un plan d'eau, ainsi que les poissons qui y évoluent. Au Salon international des pêches au coup , qui se déroule du 26 au 28 octobre à Amiens, ce joujou high tech fait fureur. N'est-il pas paradoxal de rester les yeux river sur son smartphone, en pleine nature, plutôt que de prêter attention à sa ligne de flottaison ? Pour la société qui commercialise ce produit, cette sonde pourrait avant tout faire venir un public jeune vers la pêche.Fabrice est un puriste, attaché à une pêche plus traditionnelle. Il a jeté son dévolu sur une canne de 13 mètres de long, en carbone, idéale pour les rivières. La chose est légère, mais coûteuse : le pêcheur doit débourser 5000 euros pour se procurer cette Rolls des cannes à pêche. "[J'adore pêcher] les gardons, les petits poissons. Quand je suis pas au travail, je suis à la pêche!" confie-t-il.La France ne compte pas moins de deux millions de pêcheurs en France, parmi lesquels 20 000 habitent dans la Somme. La pratique de la pêche au coup, toujours majoritairement masculine, reste très ancrée dans notre région. "Les Hauts-de-France est un peu le berceau français de la pêche au coup, puis il y a la Belgique à côté, explique Jean-François Darnet, l'organisateur de la manifesation. On a choisi Amiens [pour le salon] car c'est la position centrale qui nous paraissait la plus naturelle et la plus accessible par autoroute."Le secteur de la pêche n'échappe pas à l'innovation technologique, mais aucun gadget, si connecté soit-il, ne remplacera le coup de main et l'oeil eu pêcheur !