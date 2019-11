Hockey : balayés à Angers, les Gothiques chutent à la 3e place de la Ligue Magnus

La rencontre avait pourtant bien commencé pour les Amiénois. Opposés aux Ducs d'Angers pour la 17e journée de Ligue Magnus, les Gothiques ont réussi à trouver le chemin des cages dès les premiers coups de patins, grâce à Jérémie Romand (0-1, 20') à la récupération d'un tir d'Halley.



Si les Angevins parviennent à repasser devant par des réalisations de Cody Campbell (1-1, 2'03") et l'ancien picard Danick Bouchard (2-1, 11'54"), Amiens reste à coude-à-coude. Sur une percée brillante dans le camp adverse, Romand parvient à glisser le palet dans les cages de Florian Hardy (2-2, 17'09"). C'est le dernier que marqueront les Gothiques.

Amiens craque À l'entame du deuxième tiers-temps, Romand écope d'une pénalité de deux minutes pour un coup de genou. L'infériorité numérique est un coup dur pour les Gothiques, qui prennent un nouveau but signé Farnier (3-2, 24'38"). Privés de Prissaint et Drolet au milieu de la période, ils en concèdent un nouveau tiré par Botten (4-2, 30'24"). Jusqu'au milieu du 3e tiers-temps, Amiens se voit offrir des power play mais n'en profite pas, ratant notamment deux tirs au but (33'35"; 51'40").



En un peu plus de dix minutes, Amiens craque complètement et les locaux en profitent logiquement pour se mettre à l'abri. Bouchard s'offre un doublé (5-2, 48'26") puis triple la mise (6-2, 56'39") alors qu'Halley et Verrier sont sur le banc, pénalisés simultanément. Pour achever le match, une pénalité mineure accompagnée d'une méconduite est sifflée à l'encontre de l'ailier canadien des Gothiques (58'27"), qui permet à Lacroix d'inscrire un but (7-2) à la dernière minute.

La place de leader échoit à Grenoble Amiens concède ainsi sa plus lourde défaite de la saison en championnat. Quelques minutes avant le coup de sifflet final, Grenoble s'est imposé sur le même score face à la lanterne rouge Briançon. Les Brûleurs de loups accèdent à la place de leader (37 points) au détriment d'Amiens (35 points), dépassé aussi par les Ducs d'Angers, 2e avec 36 points.