Hockey : défaite d'Amiens face à Grenoble, l'écart avec le leader se creuse

|| GRENOBLE - AMIENS ||

Privés de 5 joueurs (Prissaint, Bault, Savoye, Halley et Franson) et après l’expulsion d’HCB ( remplacé par A.Gilbert 18ans) les Gothiques s’inclinent de justesse à Pôle Sud 3 buts à 2.

Rdv Lundi au Coliseum pour la réception de Gap.#WeAreGothiques ⚫️🔴 pic.twitter.com/nyrNcGYx5C — Les Gothiques (@LesGothiques) December 28, 2019

L'effectif amiénois était contraint ce samedi 28 décembre à Polesud (Grenoble), à l'heure d'affronter les Brûleurs de loups pour le compte de la 29e journée de Ligue Magnus . Malgré cinq absents (Bault, Prissaint, Halley, Franson, Savoye) et une rapide domination adverse à la marque, les Gothiques ont su s'accrocher face aux leaders du championnat, qui ne l'emporteront finalement que d'un point (3-2).Si les Brûleurs de loups ont d'abord concrétisé au score (Christophe Tartari, 7'05), les choses se tendent en seconde période. Dès le retour sur la glace, les pénalités commencent à pleuvoir. Nouvelle marque de Grenoble (Alex Aleardi en power play, 9'51) et sortie des gardiens des deux camps pour dureté excessive, puis Tommy Giroux réduit l'écart pour Amiens (10'07, supériorité numérique). Mais les Isérois se défendent de l'égalisation (Joël Champagne, 16'04) et, malgré le doublement de Giroux dans le dernier tiers temps, les Gothiques s'inclinent.Ils demeurent en seconde position au classement , désormais à égalité avec Angers - les Ducs l'emportant (2-1) aux tirs aux buts sur Mulhouse -, à six points de Grenoble. Leur dernière rencontre de 2019 en Ligue Magnus leur fera retrouver Gap, deux semaines après une victoire sur le fil contre les Rapaces en quarts de finale de la Coupe de France. La rencontre aura lieu à domicile, le 30 décembre à partir de 20h15.