Hockey : défaite retentissante pour les Gothiques d'Amiens dans le derby face à Rouen

Opération manquée, et de loin, pour les Gothiques d'Amiens. Revenus à un point de la seconde place de la ligue Magnus, les Picards affrontaient les Dragons de Rouen ce vendredi 6 décembre à l'Île Lacroix pour le compte de la 25ème journée de championnat. Dominés sur l'ensemble des périodes, les hommes de Mario Richer ont été balayés sur un score sans appel (8 à 1) par des Normands déjà vainqueurs, cinq jours plus tôt, du leader Grenoble.Pourtant supérieurs en nombre de tirs au premier tiers-temps, les Gothiques ont subi à la marque avec deux buts (Nicolas Ritz, Marc-André Thinel) avant la pause. Au retour sur la glace, Jérôme Verrier réduit l'écart pour Amiens. Après cet unique point, c'est le défilé côté rouennais : quatre palets dans les filets en seconde période (Anthony Guttig, Loïc Lampérier, Nicolas Deschamps et Florian Chakiachvili), deux dans la dernière (Joël Caron, Anthony Guttig).Avec cette défaite, Amiens concède trois points au classement à Angers. Vainqueurs de Gap (5 à 2), les dauphins de Grenoble se maintiennent à un point des Brûleurs de Loup. Les Ducs angevins seront par ailleurs les prochains adversaires de l'équipe picarde, lors d'une rencontre ce dimanche à partir de 16h au Coliseum.