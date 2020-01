Hockey, football, basket : les résultats sportifs du week-end en Picardie

Pas de nouvelle victoire au compteur, des défaites pour l'ASC, les Gothiques et le SQBB : depuis vendredi 24 janvier, les équipes picardes ont enchaîné les rencontres en demi-teinte.



Ligue 1 : nouvel échec pour Amiens

Ligue Magnus : les Gothiques surpris par Anglet

Ligue 2 : Chambly décroche le nul

L'Amiens SC poursuit sa mauvaise série : les Picards ont été défaits (2-1) par Brest ce samedi 25 janvier au stade Francis Le Blé. Après avoir concédé l'ouverture du score (Alexandre Mendy, 51e), un penalty aura permis aux Amiénois, par Serhou Guirassy, d'égaliser sept minutes plus tard. Mais un dernier but dans le dernier quart d'heure (Irvin Cardona, 83e) a offert la victoire aux Bretons."On a eu des intentions louables, tempère l'entraîneur Luka Elsner, on a fait une bonne première mi-temps, on revient aussi dans le match. On a mis du cœur, du sacrifice, plein de bonnes choses dans les intentions mais ça ne suffit pas dans une course au maintien qui est lancée et où on n'a pas le droit à l'erreur. Et une erreur nous coûte des points en fin de match."À l'issue de cette 21e journée, Amiens poursuit sa lutte pour le maintien en Ligue 1. Dix-huitième au classement provisoire à trois points de Dijon, l'ASC conserve sa place de barragiste.Troisième défaite de rang pour les Gothiques d'Amiens, battus (1-0) vendredi 24 janvier par Anglet au Coliseum d'Amiens. Malgré une supériorité au nombre de tirs dans les deux premières périodes, les Picards ne sont pas parvenus à ouvrir la marque. Il aura fallu attendre les tirs au but pour départager les deux équipes. La rencontre bascule en faveur de l'Hormadi à la troisième tentative, par Vojtech Kloz.Installés à la troisième place du classement de la Ligue Magnus à l'issue de cette 37e journée, les Amiénois auront l'occasion de se refaire ce dimanche soir à Bordeaux. Ils affronteront les Boxers à partir de 18h30.

Ça n'est pas une victoire mais aux points, l'opération est positive : la rencontre entre le FC Chambly Oise et Grenoble s'est soldée sur un match nul ce vendredi 24 janvier sur la pelouse du stade des Alpes. En lutte pour le maintien, les Isariens confortent leur treizième place au classement, avec six points d'avance sur le barragiste, Niort.



Le prochain match du FCCO, ce sera face à Caen, le vendredi 31 janvier au stade Malherbe.

Pro B : le SQBB défait à Antibes

La rencontre a mal débuté ce vendredi 24 janvier à Antibes : dès le premier quart-temps, les joueurs du SQBB sont dominés au score (24-13) par les Sharks. Les Saint-Quentinois ne sont pas parvenus à inverser la tendance et se sont inclinés avec treize point d'écart à l'issue de la rencontre (99-86), disputée pour le compte de la 16e journée de Pro B.



Promus la saison dernière, les hommes de Thomas Giorguitti se retrouvent en avant-dernière position au classement, à quatre points de Fos, Evreux et Paris.