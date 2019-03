Hockey sur glace : Amiens remporte le 6ème match de play-off face à Bordeaux

Les Gothiques d’Amiens, vainqueurs de la Coupe de France, se sont imposés 4-0 à Bordeaux dimanche 10 mars. Les buts de Trabucco, Plouffe, Matima et Poudrier ont permi à l’équipe de Mario Richer de remporter ce 6ème match de play-off des quarts de finale.Avec trois victoires chacune, les équipes de hockey sur glace d’Amiens et de Bordeaux devront se départager mardi 12 mars au Coliseum pour remporter ce quart de finale. L’équipe gagnante sera qualifiée pour les demi-finales et affrontera Grenoble lors des play-off.