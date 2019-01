Hockey sur glace : Amiens remporte le choc contre Grenoble

Ils sont en forme, les Amiénois ! Après avoir battu Rouen, premier du classement, puis Nice, ils se sont imposés sur la glace face au numéro 2 de la ligue Magnus, Grenoble. Un déoublé de Romand, et autre de Giroux, et un dernier but de Poudrier, et le tour est joué. Score final : 5-2, dans une ambiance de folie au Coliseum.



Toujours troisième du classement Amiens resserre petit à petit l'écart avec Rouen et Grenoble. Il faudra rester sur cette lancée pour les prochaines rencontres : Mulhouse ce dimanche, puis Gap et Lyon la semaine prochaine.