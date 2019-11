Hockey sur glace : en Continental Cup, les Gothiques défaits par Nottingham

|| CONTINENTAL CUP ||

Pour la première participation des Gothiques en Continental Cup depuis 15 ans, l’équipe amiénoise a connu un départ compliqué. Les hommes de Mario Richer se sont inclinés (4 à 2) face aux Nottingham Panthers , ce vendredi 16 novembre à Vojens, au Danemark, à l’occasion de leur premier match de poule en championnat européen.Si les favoris du groupe ont ouvert le score après cinq minutes de jeu, par Jake Hansen, l’égalisation est intervenue trente seconde plus tard grâce à Florian Sabatier. « Depuis le début de saison, on a un peu montré ça : souvent, on est menés et on revient assez rapidement, a commenté l'ailier amiénois. Pour la ligue Magnus, ça marche. On arrive à gagner souvent les matches. Mais là, c’est vrai que c’était un peu plus compliqué. C’est dommage. »Deux buts en deuxième période (Jake Hansen, Carl William Quist), puis un quatrième (Samuell Herr) auront raison des espoirs picards, malgré une dernière concrétisation de Tommy Giroux à sept minutes de la fin du match. « On va être meilleurs plus le tournoi va passer, espère ce dernier. On affrontait l’équipe qui est supposée terminer au premier round de ce tournoi. On a bien fait. L’important c’est d’être meilleur encore demain, pour aller chercher la victoire. »Les Gothiques affrontent ce samedi les locaux du SønderjyskE , vainqueurs hier des Hongrois du Ferencvárosi Torna Club. Un succès leur permettrait de continuer à rêver : les deux premiers du groupe se qualifieront en effet pour les phases finales du championnat européen, qui auront lieu du 10 au 12 janvier.