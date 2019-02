Hockey sur glace : découvrez les réactions des Gothiques après leur victoire en Coupe de France

Coupe de France : découvrez les réactions des Gothiques et de leurs supporters après cette victoire

Avec Tommy Giroux, Kevin Da Costa, Romain Bault, Alex Prissaint et Jonathan Narbonne, joueurs des Gothiques et Mario Richer, entraîneur de l'équipe.

« Ça fait du bien de ramener un titre à Amiens ! On est récompensé pour le travail fourni depuis le début » se félicite Tommy Giroux, attaquant des Gothiques. Le joueur a de quoi être fier, surtout après avoir marqué le but décisif pendant les prolongations.Sur la glace de l’AccorHotels Arena, les Gothiques mettent le feu, eux qui n’avaient remporté aucun titre depuis 2004. Clapping avec le public, levée du trophée : les joueurs savourent leur victoire face à Lyon, tenant du titre. « Ça fait quinze ans qu’on attendait cette victoire ! » scande un supporter dans les tribunes. « On est heureux, c’est trop bien ! » ajoute une autre fan des hockeyeurs. Depuis le coup de sifflet final, les supporters sautent dans les tribunes pour féliciter leur équipe favorite.Si les joueurs se sont montrés dynamiques et déterminés, ils ont aussi été poussés par les encouragements survoltés de leurs supporters, venus en nombre d’Amiens. « L’ambiance est très forte, nos supporters sont là et j’espère que ça va continuer pour le reste de la saison ! » s’enquit Mario Richer, entraîneur des Gothiques.La pression retombe enfin pour les Picards, qui ont dû s’accrocher jusqu’à la dernière minute pour réaliser leur rêve de victoire. Le match a été riche en rebondissements, notamment lorsque Lyon a égalisé 2-2 à deux secondes du coup de sifflet final. « C’est une immense joie surtout avec un scénario incroyable parce qu’on s’est fait égaliser à 2 secondes de la fin. C’était vraiment dur mentalement mais on l’a fait. Je suis fier de l’équipe, de ce qu’on a donné et du mental qu’on a eu » résume Kevin Da Costa, attaquant des Gothiques.Les joueurs vont pouvoir savourer leur victoire toute la soirée. Mercredi, ils seront reçus à la mairie d’Amiens. Ce titre permet également à l’équipe de Mario Richer de se qualifier pour la petite coupe d’Europe qui aura lieu la saison prochaine.