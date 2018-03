Hockey-sur-glace : les Gothiques amiénois battus par les Dragons rouennais

Vexés par leur défaite de la veille, les Dragons étaient en colère en entrant sur la glace ce samedi soir. Une énergie qui leur a permis d'inscrire leur premier but après seulement 18 secondes de jeu.Tout au long du match, les deux équipes proposent un niveau de jeu solide mais c'est encore Rouen qui marque un deuxième but à la fin de la première période.Il faudra attendre la deuxième période pour que les Gothiques marquent à leur tour, profitant d'une faille dans la défense normande.Malgré une stratégie offensive et plusieurs occasions, les Amiénois n'arriveront pas à égaliser. Score final 2 - 1.Ils perdent leur avantage sur les demi-finales mais ils sont prêts à prendre leur revanche à domicile mardi et mercredi.