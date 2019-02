Retour sur une rencontre riche en rebondissements

|| DERNIER TIERS ||

1/1 ! Il reste 20 min ! Il faut tout donner ! #wearegothiques pic.twitter.com/3AzcDtvVJt — Les Gothiques (@LesGothiques) 17 février 2019

BUUUUUUT POUR AMIENS



Thomas Suire contourne la cage lyonnaise, tire une première fois sur Stojanovic, puis une seconde qui fait mouche ! #Final4Hockey pic.twitter.com/G7sf8DjWgv — Équipes France Hockey (@Hockey_FRA) 17 février 2019

Hockey sur glace: les Gothiques d’Amiens battent Lyon et remportent la Coupe de France

Après leur victoire face à Lyon en finale de Coupe de France, les Gothiques d'Amiens ont improvisé un clapping avec le public sur la glace de l'AccorHotels Arena. - S. Dufour

Ils attendaient ce moment depuis quinze ans. Privés de trophée depuis leur titre de Champions de France en 2004, les Gothiques viennent de remporter la première Coupe de France de l’histoire du club. Une revanche pour les Amiénois, qui étaient passés à côté du trophée en 2015, suite à une finale perdue face à Rouen.Sur la glace de l'AccorHotels Arena de Paris, les hockeyeurs se sont donc imposés 3 à 2 face au club du LHC Les Lions, tenant du titre.Dès la 7ème minute de jeu, Belisle ouvre le score pour les Gothiques, sous les applaudissements des supporters amiénois qui ont fait le déplacement jusqu’à Paris. A la fin du premier tiers, les Gothiques maintiennent leur avance 1-0 sur les Lyonnais.Mais à la 32ème minute, les Lions reviennent au score suite à un but de Mickevics. A la fin du deuxième tiers, les deux équipes sont toujours à égalité. Dans les tribunes, la tension est à son maximum pour les supporters amiénois, qui continuent de mettre l’ambiance pour soutenir leur équipe. A ce moment précis, il ne reste qu’une vingtaine de minutes aux Gothiques pour marquer l’histoire du club.De retour sur la glace pour le troisième tiers, les Gothiques se montrent plus déterminés que jamais. Une stratégie payante puisqu’ils marquent leur deuxième but quelques minutes après le coup d’envoi. Dans les tribunes, la ferveur des supporters est à son maximum.Les Gothiques tiennent le rythme jusqu'à la fin du troisième tiers mais à deux secondes du coup de sifflet final, les Lyonnais égalisent... Après discussion entre les arbitres et les capitaines, le but est finalement validé. La finale part en prolongations. Dans les tribunes, le kop amiénois retient son souffle. Finalement, après une minute de prolongation, les Amiénois mettent fin au suspense grâce à un but de Giroux. Et c'est devant les 10 000 spectateurs présents à l'AccorHotels Arena qu'ils deviennent enfin vainqueurs de la Coupe de France pour la première fois dans l'histoire du club.Cet article sera mis à jour au fil de l’après-midi. Vous retrouverez prochainement les réactions des joueurs et des supporters amiénois.